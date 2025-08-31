ЗАРЕЖДАНЕ...
|Турски медии: Мъж почина, защото България не допусна линейка между "Капъкуле" и "Капитан Андреево"
Турският гражданин в чужбина Шемсетин Тан, който получи сърдечен удар в буферната зона между Капъкуле и българския граничен пункт Капитан Андреево в Одрин, загуби живота си.
Той не е получил разрешение от българските власти, затова е чакал линейка 20 минути.
Твърди се, че турската линейка е чакала около 20 минути, за да получи необходимото разрешение от българските власти за влизане в буферната зона и лечение на пациента, но разрешението не е било одобрено.
По-късно на мястото пристигнала българска линейка и откарала пациента в Държавната болница в Свиленград. Въпреки намесите в болницата, Тан, който емигрант, не успял да бъде спасен.
Емигрантите реагираха остро на инцидента, заявявайки, че бюрократичните пречки в спешните здравни служби на България костват живота на хората.
