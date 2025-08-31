Турски медии: Мъж почина, защото България не допусна линейка между "Капъкуле" и "Капитан Андреево"

© haberler.com Турски гражданин, получил инфаркт в буферната зона между граничните пунктове Капъкуле и Капитан Андреево на България, не е могъл да бъде спасен, тъй като интервенцията е била забавена, уж поради бюрократични пречки от страна на българските власти, които са попречили на пристигането на турска линейка, пише haberler.com



Турският гражданин в чужбина Шемсетин Тан, който получи сърдечен удар в буферната зона между Капъкуле и българския граничен пункт Капитан Андреево в Одрин, загуби живота си.



Той не е получил разрешение от българските власти, затова е чакал линейка 20 минути.



Твърди се, че турската линейка е чакала около 20 минути, за да получи необходимото разрешение от българските власти за влизане в буферната зона и лечение на пациента, но разрешението не е било одобрено.



По-късно на мястото пристигнала българска линейка и откарала пациента в Държавната болница в Свиленград. Въпреки намесите в болницата, Тан, който емигрант, не успял да бъде спасен.



Емигрантите реагираха остро на инцидента, заявявайки, че бюрократичните пречки в спешните здравни служби на България костват живота на хората.