Tурски митничари заловиха 105 кг марихуана на границата с България

© Турските митнически власти ГКПП-Лесово-Хамзабейли на българо-турската граница са заловили 105,2 кг. марихуана, скрита в ремаркето н атежкотоварен камион, съобщава DHA, позовавайки се на изявление от турското министерството на икономиката.



Според изявлението камионът е бил спрян за допълнителна проверка със специално обучено куче, при която в ремаркето му с открит 97 пакета марихуана, скрити сред различни стоки.



Сред изземването на нелегалния товар, властите са задържали и водача на превозното средство.