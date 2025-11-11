Hurriyet.
Започнали са спасителни операции в координация с азербайджанските и грузинските власти, посочват турските военни.
В изявлението се посочва още, че на борда на самолета са се намирали 20 души.
В изявление на грузинското Министерство на вътрешните работи се отбелязва, че самолетът не е изпратил никакви сигнали за бедствие.
Междувременно азербайджанският президент Илхам Алиев се е обадил по телефона на президента на Турция Реджеп Ердоган, за да изрази съболезнования във връзка с катастрофата на военния транспортен самолет.
Турски военен самолет с 20 души на борда се разби на границата между Грузия и Азербайджан
