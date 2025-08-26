ЗАРЕЖДАНЕ...
|Турските рибари от години играят игра на криеница с висок залог с гръцката брегова охрана
Местните жители казват, че нахлуванията са се засилили тази година, дори по време на сезонна забрана за дънно тралене, целяща да защити хвърлящите хайвера си риби. "Когато видят бреговата охрана, разположена другаде, те се придвижват дълбоко в нашите води и буквално орат морското дъно“, каза един рибар.
Вангелис Которос, кмет на малкия остров Агатониси близо до Самос, показа на Катимерини снимки на турски кораби, работещи "почти на бреговата линия“. Рибари описват траулери, опериращи между Самос, Агатониси и Липсой, както и близо до островчетата Имия. Някои твърдят, че турските лодки носят пушки.
Михалис Пулиезос, който представлява рибарите от Патмос, казва, че турските флотилии, модернизирани с чуждестранни инвестиции, обикалят Егейско море. Гръцките капитани казват, че собствените им плавателни съдове са изправени пред строги санкции за преминаване на ограниченията, докато турските лодки често "изчезват“, като изключват системите за проследяване.
