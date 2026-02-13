CNBC News.
Напускането на Катрин Ремлер, която бе юридически съветник на Белия дом по време на президентството на Барак Обама и съпредседател на комисията за управление на репутацията на Goldman Sachs, е част от вълна от оставки или уволнения на високопоставени служители, която последва публикуването на 30 януари на около три милиона документа от Министерството на правосъдието на САЩ, свързани с делото Епстийн.
Нейната оставка, която ще влезе в сила на 30 юни, последва публикуването на архиви, които включват електронна кореспонденция от години от лице с име "Kathy Ruemmler“, която в съобщенията се отнасяла към починалия финансов магнат като "чичо Джефри“. В имейл от 2018 г. "Кathy Ruemmler“ благодари на Епстийн за "прекрасен и внимателен“ подарък, а в съобщение от януари 2019 г. пише: "Днес чичо Джефри ме впечатли напълно! Боти, чанта и часовник“, описвайки подаръците, които е получила.
В писмена декларация, изпратена по електронна поща в четвъртък вечерта, тя заявява, че "моята отговорност е да поставям интересите на Goldman Sachs над всичко“ и че "с тъга“ е уведомила главния изпълнителен директор на банката Дейвид Соломон за намерението си "да напусна поста си на главен юридически директор и главен правен съветник“ на банката от Уолстрийт.
"Откакто се присъединих към Goldman Sachs преди шест години, за мен беше привилегия да допринеса за надзора на правните, институционалните и регулаторните въпроси на компанията, да укрепя силните процедури за управление на риска и да гарантирам, че работим в съответствие с основната ни ценност за почтеност във всичко, което правим“, заявява тя.
В своето изявление Дейвид Соломон определя Ремлер като "изключителен главен юридически съветник“ през целия си мандат в банката, като подчертава, че Goldman Sachs е "благодарна за нейния принос и мъдрите съвети по широк спектър от важни правни въпроси за компанията“. Той добавя, че "като една от най-уважаваните професионалисти в своята област, Катрин е била също така ментор и приятел на много от нашите служители и ще ни липсва. Приех нейната оставка и уважавам решението й“.
"Тя го нарича чичо Джефри": Бивш съветник на Обама и юридически директор на банката Goldman Sachs подаде оставка след свързването й с досиетата на Епстийн
©
Още по темата
/
Хауърд Лутник бил на "семейна ваканция" на острова на Епстийн, чуват се призиви за оставката му
11.02
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"
03.02
Поптодорова за Епстийн: Тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства
03.02
Още от категорията
/
Разгневени роднини на жертвите от клуба в Кран-Монтана чакаха собствениците в прокуратурата в Сион
12.02
Ново нападение с оръжие в училище: Неизвестен мъж откри огън по ученици в Тайланд, взе заложници
11.02
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелбата в гимназия в Канада, полицията търси втори заподозрян
11.02
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в източната част на Тихия океан
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, кое...
22:09 / 12.02.2026
Белгийската полиция обискира сгради на ЕК
16:58 / 12.02.2026
Звездата от ''Кръгът на Доусън'' Джеймс Ван Дер Бий почина на 48 ...
21:52 / 11.02.2026
ЕК представи план за противодействие на заплахите от дронове
14:25 / 11.02.2026
Мощна и опасна буря удря части от Европа
12:49 / 11.02.2026
Земетресение е регистрирано край Косово и Северна Македония, усет...
09:12 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.