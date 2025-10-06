Тяло на загинал мъж е извадено от река Дунав

© Снощи около 20:45 часа в полицейското управление в Нови Сад е съобщено, че лодка с най-малко десет души, включително граждани на Китайската народна република, се е преобърнала в Дунав близо до Плавна, пише Еspreso.



Веднага след сигнала са изпратени патрули на полицията в Нови Сад, гранична полиция и членове на сектор "Аварийни ситуации“, а също така е осъществен контакт и с полицията на Република Хърватия.



В Бачко Нови Село, по време на спасителната операция, един човек, китайски гражданин, е изваден от водата и е обявен за мъртъв .



Също така, досега са открити и са получили медицинска помощ още четирима китайски граждани.



Според информацията до момента, хърватската полиция е извадила от Дунав петима китайски граждани - трима мъже и две жени.



Полицията продължава издирването и в сътрудничество с Висшата прокуратура в Нови Сад, която квалифицира това събитие като престъпление "незаконно преминаване на държавната граница и контрабанда на хора".