|Тяло на загинал мъж е извадено от река Дунав
Веднага след сигнала са изпратени патрули на полицията в Нови Сад, гранична полиция и членове на сектор "Аварийни ситуации“, а също така е осъществен контакт и с полицията на Република Хърватия.
В Бачко Нови Село, по време на спасителната операция, един човек, китайски гражданин, е изваден от водата и е обявен за мъртъв .
Също така, досега са открити и са получили медицинска помощ още четирима китайски граждани.
Според информацията до момента, хърватската полиция е извадила от Дунав петима китайски граждани - трима мъже и две жени.
Полицията продължава издирването и в сътрудничество с Висшата прокуратура в Нови Сад, която квалифицира това събитие като престъпление "незаконно преминаване на държавната граница и контрабанда на хора".
