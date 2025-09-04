Убиха турски прокурор в ресторант в Истанбул

© Турският прокурор Ерджан Кайхан, работещ в съдебната палата в Чаглаян в Истанбул беше убит след нападение с нож снощи, докато вечеря в ресторант. Властите са започнали всеобхватно разследване на фаталното нападение, пише Turkey Today.



58-годишният прокурор Ерджан Кайхан, е бил смъртоносно ранен, когато гърлото му е било прерязано около 21:15 ч. местно време, докато е вечерял в ресторант в квартал Омерли.



Заподозреният, идентифициран като Мустафа Джан Гюл, е бил арестуван веднага след нападението. Властите съобщиха, че двамата мъже са имали предварителен спор.