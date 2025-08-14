Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ

© Ново проучване на Калифорнийския технологичен институт разкрива, че предстоящото "Голямо земетресение“ може да надмине по размер и щети всяко предишно земетресение в Калифорния. Какво казват експертите и защо говорят за най-лошия сценарий в историята на САЩ разказва Gazzetta.gr:



Особено обезпокоително е ново научно проучване, което извежда на преден план така нареченото "Голямо“ земетресение - потенциален геоложки кошмар по разлома Сан Андреас, който – ако се случи – би могъл да причини безпрецедентни щети на западното крайбрежие на Съединените щати.



Според изследователи от Калифорнийския технологичен институт (Caltech), подобен удар от Енцелад може да достигне магнитуд от 7,7, освобождавайки огромна енергия в населените райони на Калифорния и извън нея.



На какво се основаваше проучването?



Проучването се основава на скорошни данни от мощното земетресение с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което удари Мианмар през март, при което загинаха хиляди хора, а много други бяха ранени. Разломът Сагаинг има геоложки сходства с разлома Сан Андреас, което поражда основателни опасения за това какво би могло да се случи, ако подобен сценарий се разгърне на американска земя.



Авторът на изследването, професор Жан-Филип Авуак, подчертава, че земетресенията не винаги се повтарят по един и същ начин, дори при едни и същи разломи. Той каза, че всеки разлом крие възможността за "непредсказуеми разкъсвания“ и евентуално много по-големи от регистрираните в историята.



Изследването подчертава важността на използването на сателитни данни за наблюдение на сеизмичната активност, което позволява по-точни оценки на бъдещи събития. Изследователката Солен Антоан отбеляза, че случаят с Мианмар е идеален за сравнение, поради сходната му геоморфология със западното крайбрежие на САЩ.



От 1906 г.



Разломът Сан Андреас не е предизвиквал голямо земетресение от повече от век. Историческите доказателства обаче сочат, че в региона са възможни земетресения с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Последното голямо земетресение, през 1906 г., причини огромни разрушения в Сан Франциско.



Но опасенията не се ограничават само до разлома Сан Андреас. Учените също така следят отблизо зоната на субдукция Каскадия, геологично активен регион, който се простира от Северна Калифорния до остров Ванкувър. Последното голямо земетресение там е било през 1700 г. и експертите предупреждават, че натрупаното налягане може да се освободи по всяко време, предизвиквайки масивно цунами.



Натрупване и неизвестни последици



Геофизикът от USGS Дани Брадър обясни пред NBC News, че съхранението на енергия в пояса Каскадия "натрупва натиск от десетилетия“, с неизвестни последици, когато то най-накрая бъде освободено.



В същото време Робърт Езел, ръководител на агенцията за управление на извънредни ситуации в щата Вашингтон, без колебание описа мащаба на заплахата, казвайки: "Ако това се случи, ще бъде най-голямото природно бедствие в историята на САЩ“.



Въпреки развитието, учените признават, че точните прогнози остават недостижима мечта.