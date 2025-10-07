ЗАРЕЖДАНЕ...
|Учени предупредиха: Вулкан може да изригне всеки момент
От няколко години изследователите наблюдават повишена сеизмична активност и повишаващо се налягане под повърхността на вулкана.
"Този подводен вулкан е един от най-изследваните поради интригуващата си природа и възможността, която предлага на учените да наблюдават рядък дълбоководен вулканичен процес. Въпреки че отдалеченото му местоположение прави изригването практически невидимо за населението на сушата, то може да окаже значително въздействие върху местните морски екосистеми“, обяснява статията.
Вулканът се нарича Аксиална подводна планина и се намира на океанското дъно, където тектоничните плочи се сблъскват, създавайки уникална "естествена лаборатория“.
"Аксиалният подводен вулкан е изригвал и преди; последното му голямо изригване е регистрирано през 2015 г. Оттогава са открити признаци за евентуално ново изригване чрез повишена сеизмична активност, промени в поведението на хидротермалните отвори и издигане на морското дъно. Този вулкан се наблюдава с помощта на сложна мрежа от подводни сензори, предоставящи на изследователите данни в реално време“, отбелязва Econews.
В същото време учените казват, че дори ако изригването на подводния вулкан не засегне директно сушата, то със сигурност ще засегне морски живот, особено в райони, където хидротермалните отвори осигуряват уникални местообитания за разнообразни форми на живот.
