Вулканът в Етиопия, който изригна след почти 12 000 години, е предупредителен знак, че светът не е готов да се справи с такова внезапно природно събитие. Докато властите наблюдават активни вулкани, като Етна в Сицилия или Йелоустоун в САЩ, един, който е бил мълчалив дълго време, ще предизвика следващата глобална вулканична катастрофа, пише Майк Касиди в статия, публикувана от The Conversation. Той пише, че тези "скрити“ вулкани изригват по-често, отколкото повечето хора осъзнават. Вулканът Хайли Губи в региона Афар в северната част на Етиопия е пример за такова събитие. Той изригна на 23 ноември след 11 700 години и за първи път в холоценската епоха, т.е. от края на последната ледена епоха. Той изхвърли облак пепел с височина 13 716 метра, който се придвижи на североизток към северната част на Индия.
Спящ от 10 000 години вулкан изригна в Етиопия
Касиди дава още един пример – мексиканският вулкан Ел Чичон, който изригна през 1982 г., след като бе в състояние на покой в продължение на векове. Той не беше известен вулкан и затова не се наблюдаваше. Горещи скали, газ и пепел запълнили реките и разрушили сгради, като убили над 2000 души и разселили 20 000. Това предизвикало и значителна промяна в климата, тъй като сярата образувала отразяващи частици в горните слоеве на атмосферата. Северното полукълбо се охладило, а африканският мусон се преместил на юг, причинявайки екстремна суша, пише Касиди.
Учените алармират: Светът не е готов за следващата голяма катастрофа, след като заспалият от 12 000 години вулкан в Етиопия изригна
