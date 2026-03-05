Oilprice. На холандската борса индексът TTF подскочи с до 50%, отбелязва изданието.
Освен първите два фактора огромна роля за цените на суровината играе и спирането на производството на природен газ от Катар. Близо 20 на сто от световните доставки се покриват от там. Катарските власти декларираха форсмажорни обстоятелства, но дори военните действия да спрат утре, повторното пускане на мощностите може да отнеме две седмици, докато започне нормално подаване на газ.
Увеличаването на цените на природния газ веднага се отрази и на цените на електроенергията в Европа и те също тръгнаха нагоре. Скокът в цените в различните държави зависи от това доколко производството им на електроенергия е свързано с потреблението на природен газ.
Докато Италия и Германия регистрират повишения на цените с между 7.5 и 13 на сто, то Франция, която не зависи толкова от синьото гориво, отбеляза спад в цените на електроенергията с 14%.
Пазарната реакция подчертава структурната уязвимост на стария континент и продължаващата й зависимост от вноса на изкопаеми горива, подложени на геополитически риск, отбелязва изданието.
текст: Милен Кандарашев
Ударите в Иран изстреляха цените на природния газ в Европа към върха
Виктор1
на 05.03.2026 г.
САЩ печелят, Европа губи. И ние губим с тези високи цени.
