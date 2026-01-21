Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще се срещне с руския президентр Владимир Путин утре, 22 януари. Американският представител обяви това в интервю за американския телевизионен канал CNBC."Руснаците са тези, които искат тази среща. И мисля, че това е важно изявление от тяхна страна“, отбелязва специалният представител на Тръмп.Според дипломата, разговорите вече са насрочени, но точното място на провеждането им ще остане неразкрито засега.