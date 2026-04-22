Украинският външен министър Андреий Сибига коментира на среща с журналисти победата на Румен Радев и неговата партия "Прогресивна България" на изборите на 19 април.

Сибига подчерта, че пътят на добросъседство между двете страни ще бъде запазен. В Киев смятат, че въпреки обвиненията срещу Радев в проруски настроения, България "ще бъде последователна по отношение на подкрепата на Украйна по много направления - от териториалната цялост до членството в ЕС".

Министърът припомни, че всяка от тези страни има задължения в рамките на общата външна политика на Европейския съюз.