Sky News.
Твърди се, че 77-годишният монарх е "ултра придирчив" към вкусовите си рецептори, като строгите правила създават "задкулисни главоболия" за кралските готвачи.
"Чарлз има много ясни антипатии, когато става въпрос за храна. Той е супер придирчив и шоколадът, кафето и чесънът са напълно изключени, което означава, че готвачите трябва да планират всяко меню около тези ограничения и да гарантират, че нито един от тези вкусове не се появява никъде близо до чинията му", каза вътрешен човек пред RadarOnline.
Що се отнася до това, което Негово Величество яде, закуската според сведенията включва яйце - сварено за две до три минути, обелено и скрито под листата на салатата.
Обядът и вечерята винаги трябва да се сервират с гарнитура салата, а според сведенията, Кралят пие само чай от насипни листа, приготвен в чайник, с добавен директно органичен мед.
Също така Негово Величество пътува със собствени принадлежности за хранене, включително сребърен контейнер със "специална морска сол" и "специална възглавница", на която предпочита да седи.
"Ултра придирчив": Трите кулинарни забрани на крал Чарлз III
©
Още от категорията
/
Най-малко 15 загинали и 28 в неизвестност след потъването на ферибот край южното крайбрежие на Филипините
26.01
Global Firepower публикува рейтинга на най-мощните армии в света за 2026 година: На кое място е България?
25.01
Британският актьор Рейф Файнс с нова запомняща се роля в кървавия хит "28 години по-късно: Храм от кости"
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Съветът на ЕС одобри забрана за внос на руски газ, считано от 202...
12:25 / 26.01.2026
Управител на компания е осъден в разследване на Европейската прок...
12:25 / 26.01.2026
Най-малко 15 загинали и 28 в неизвестност след потъването на фери...
08:44 / 26.01.2026
Блокада на всички гранични пунктове: Превозвачи от Сърбия, Босна ...
20:13 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.