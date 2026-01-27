Крал Чарлз III е забранил шоколад, кафе и чесън да се появяват в менюто на всички кралски държавни банкети, твърдят запознати, пишеТвърди се, че 77-годишният монарх е "ултра придирчив" към вкусовите си рецептори, като строгите правила създават "задкулисни главоболия" за кралските готвачи."Чарлз има много ясни антипатии, когато става въпрос за храна. Той е супер придирчив и шоколадът, кафето и чесънът са напълно изключени, което означава, че готвачите трябва да планират всяко меню около тези ограничения и да гарантират, че нито един от тези вкусове не се появява никъде близо до чинията му", каза вътрешен човек пред RadarOnline.Що се отнася до това, което Негово Величество яде, закуската според сведенията включва яйце - сварено за две до три минути, обелено и скрито под листата на салатата.Обядът и вечерята винаги трябва да се сервират с гарнитура салата, а според сведенията, Кралят пие само чай от насипни листа, приготвен в чайник, с добавен директно органичен мед.Също така Негово Величество пътува със собствени принадлежности за хранене, включително сребърен контейнер със "специална морска сол" и "специална възглавница", на която предпочита да седи.