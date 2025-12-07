Уникален медицински случай с "каменно бебе" продължава да впечатлява света
© CNN
Историята ѝ звучи като звучи като сюжет на документален филм. Възрастната жена живее в малкото крайбрежно градче Ла Бока. Когато е на 91 г. пада лошо и е хоспитализирана. Рентгеновата снимка показва, че в коремната ѝ кухина има нещо, първоначалното предположение е тумор.
По-детайлен преглед установява, че в утробата ѝ има калцифицираният плод, престоял в тялото ѝ над 60 години.
"Докторът ми каза, че имам тумор и трябва да ме оперират. Но после видяха, че всъщност това е бебе“, разказва Мелендес пред CNN.
Естела разказва, че години наред е усещала "буца“ в корема си, но не е подозирала какво всъщност носи. Макар да има проблеми със слуха и артрит, възрастната жена се чувствала сравнително добре и не е имала симптоми, които да насочат медицинските специалисти към подобно състояние.
Естела и съпругът ѝ Мануел Гонсалес били женени 74 години, но така и не им се родило дете. Гонсалес починал в началото 2013 г., без да разбере, че съпругата му е носила плод през по-голямата част от живота им.
"Новината ме зарадва. Буцата в корема ми напомня за него и за мечтата, която така и не ни се сбъдна “, споделя жената.
Племенникът ѝ Луис не може да повярва, че леля му никога не е почувствала болка, дори когато плодът е умрял.
В местната клиника обсъждат дали да премахнат оперативно калцифицирания плод, но в крайна сметка лекарите решават, че интервенцията е твърде опасна за възрастната жена. Лекарите уверяват, че "вкамененият“ плод не представлява риск за живота ѝ.
Случаят на Мелендес не е единствен в света — макар и изключително рядък. Подобна история разтърси неотдавна и Колумбия, където 82-годишна жена научава, че болките в таза са причинени от 40-годишен "каменен“ плод с тегло около два килограма. Там медиците решават да оперират, информира бТВ.
Медиците определят тази аномалия като литопедион – процес, при който плодът се калцифицира, когато бременността е извънматочна, най-често в коремната кухина. Когато плодът умре и няма механизъм да бъде изхвърлен от тялото, организмът го "капсулира“, за да се предпази от инфекция. Това го превръща в своеобразно "каменно бебе“.
Д-р Ким Гарси от University Hospitals Case Medical Center обяснява, че явлението е толкова рядко, че в медицинската литература са описани едва около 300 случая. Благодарение на модерната медицина повечето извънматочни бременности днес се откриват рано и не достигат до този стадий.
"Тялото има механизъм да се предпазва. Както старият хрущял в коляното се калцифицира, така и плодът се превръща в камък,“ казва Гарси.
Още от категорията
/
Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яйце на Фаберже – задържаха го и го наблюдават
04.12
Мистерията около MH370 продължава: Издирването на изчезналия самолет с 239 души на борда се възобновява след десетилетие
04.12
Euronews (Сърбия): България, Румъния и Ирак са изправени пред важни решения за "Лукойл" - американските срокове изтичат
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мицкоски: Българите може да са още утре в Конституцията!
20:57 / 06.12.2025
Калас коментира суровата оценка за Европа в стратегията за национ...
13:59 / 06.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в Бълга...
10:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.