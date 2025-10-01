Увеличение на инфлацията в еврозоната, показват данни на Евростат

© Инфлацията в 20-те държави, членки на еврозоната, скочи до 2,2% през септември в сравнение с 2,0% през август.



По-внимателно наблюдаваната основна цифра, която изключва нестабилните цени на храните и горивата, междувременно се задържа стабилна на 2,3%, въпреки повишаването на инфлацията в услугите, показват нови данни на Евростат в сряда.



Въпреки че Европейската централна банка прекара последните четири години в борба с прекомерната инфлация, това повишение едва ли притеснява институцията, тъй като по-широките икономически тенденции предполагат, че това е временен пробив и цифрите скоро може да се върнат обратно, а след това и под целта на ЕЦБ от 2%, предава Reuters.



"Тъй като можем да моделираме бъдещето, рисковете за инфлацията изглеждат доста ограничени и в двете посоки“, каза президентът на ЕЦБ Кристин Лагард във вторник.



"С лихвените проценти сега от 2%, ние сме в добра позиция да реагираме, ако рисковете за инфлацията се изместят или ако се появят нови шокове, които заплашват нашата цел “, допълни той.



Междувременно финансовите инвеститори са толкова доволни от тази перспектива, че оценяват само 10% шанс за ново намаление на лихвите по-късно тази година и виждат само 30% шанс за намаление до средата на 2026 г.



Въпреки това ЕЦБ предвижда процентът да спадне до 1,7% през следващата година и да се задържи под целта за шест поредни тримесечия, период, достатъчно дълъг за търговците на дребно и работодателите да променят собственото си ценообразуване и поведение при определяне на заплатите.



Ако това се случи, твърдят някои политици, ниският ръст на цените може да се затвърди, подобно на десетилетието преди пандемията, когато ЕЦБ не успя да се върне към целта, въпреки намаляването на лихвите под нулата и печатането на трилиони евро, за да стимулира растежа.



Техният аргумент е подкрепен от слабите данни за индустрията, инвестициите и потреблението на домакинствата, които всички сочат към по-нататъшно забавяне на икономиката, също затруднена от митата на САЩ.



Определено ще е нужно време картината да се изясни, което предполага, че европейската институция ще изчака, преди да промени лихвите отново, след като ги намали с 2 пълни процентни пункта през годината до юни.