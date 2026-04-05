В САЩ се разпространиха съобщения за предполагаема хоспитализация на президента на страната Доналд Тръмп в Националния военномедицински център ''Уолтър Рийд'', пише Yahoo.News.
Причината за слуховете се подклажда и от необичайното отсъствие на държавния глава от публични изяви на 4 април, което бързо предизвика вълна от спекулации в социалните мрежи.
В официалния график на Тръмп на 4 април се появява само точката ''executive time'' - това е периодът, в който държавният глава работи без публични събития. По-късно администрацията обяви, че президентът е отложил публичните си прояви за деня и няма да говори пред пресата. За политик, който редовно пътува и говори публично, това изглежда необичайно. Скоро в социалните мрежи X, Facebook и Instagram започна да се разпространява видеоклип на президентската колона до болницата. Някои потребители твърдят, че Тръмп е бил откаран в медицински център в Бетезда.
''Има някои съобщения, някои предположения и непотвърдена информация, че Тръмп е откаран в болница ''Уолтър Рийд''. Съществуват съобщения, че пътищата около болницата са затворени, а Белият дом е обявил, че президентът няма да се яви пред обществеността днес'', се казва в едно от съобщеният в социалните мрежи.
Поради бързото разпространение на информация за евентуална хоспитализация на Тръмп поради влошеното му здравословно състояние, Белият дом публикува изявление, в което отрече информацията.
''Луди либерали измислят луди конспиративни теории, когато Тръмп не говори с пресата в продължение на 12 часа. Те не казаха нищо, когато Байдън редовно не говори с пресата в продължение на 12 дни. Не се страхувайте! Президентът Тръмп буквално никога не спира да работи'', се казва в изявлението.
Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Ченг добави още, че Тръмп прекарва великденския уикенд, работейки в Белия дом и Овалния кабинет. По думите му държавният глава ''непрекъснато работи за американския народ''.
По-късно Белият дом обяви, че видеото, за което се твърди, че показва хоспитализацията на Тръмп, е фалшиво. Въпроси за здравословното състояние на Тръмп, който тази година ще навърши 80 години, често се появяват в медиите. Основание за подобни предположения са снимки на Тръмп със синини по ръцете и врата, подути глезени или други детайли, които бяха заснети от медиите преди месеци по време на публични изказвания на президента.
