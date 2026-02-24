Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Служители на сръбската полиция са задържали двама мъже по подозрение в подготовка на покушение срещу президента на републиката Александър Вучич и членове на неговото семейство, предава Tanjug, като се позовава на съобщение от  пресслужбата на министерството на вътрешните работи на Сърбия.

Според разследването, от декември 2025 до февруари 2026 г. задържаните (родени през 1975 и 1983 г.) са подготвяли план за убийството на президента, както и на членове на неговото семейство. Те са били задържани по време на специална операция, проведена съвместно със служители на Агенцията за сигурност и информация в град Кралево.

"Заподозрените ще бъдат задържани за срок до 48 часа и след подаване на заявление за образуване на наказателно дело ще бъдат отведени във Върховната прокуратура в Кралево“, се посочва в съобщението.