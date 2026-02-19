Сподели close
Около 1700 души са евакуирани, а четири департамента на Франция все още са под червена тревога за наводнения, докато 15 други територии са под оранжева тревога. С пристигането на бурята "Педро", от обяд на 19 февруари, се очаква силен вятър от север, който допълнително да усложни обстановката, предава bfmtv.

Премиерът на страната Себастиан Льокорню заяви, че наводненията "изискват пълна мобилизация“ и обещава "възстановяване на щетите възможно най-бързо“.

В съобщение, публикувано в X, Себастиан Льокорню заявява, че

"процедурите за оценка на състоянието на природно бедствие са стартирани. Общините ще могат да подадат заявления, за да се позволи точна оценка на щетите. Първите доклади ще бъдат разгледани от междуведомствена комисия следващата седмица".