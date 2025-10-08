В коя страна от ЕС се използват най-много пари в брой?

© Ще изчезнат ли някога парите в брой? Банките и правителствата непрекъснато се стремят към изцяло дигитална икономика, насърчавайки безкасовите плащания в името на "прозрачността“ и борбата с прането на пари.



Въпреки това, за милиони европейци парите в брой остават синоним на свобода, анонимност и контрол върху личните им финанси.



10-те държави в Европа, които използват най-много пари в брой:



1) Малта



2) Словения



3) Австрия



4) Италия



5) Словакия



6) Испания



7) Хърватия



8) Португалия



9) Литва



10) Гърция



Според скорошно проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), 52% от транзакциите в еврозоната все още се извършват в брой, което показва, че физическите пари остават доминиращи въпреки дигиталния преход. Ако се вземе предвид стойността на транзакциите, тази цифра нараства до 39%, според данни на Euronews, цитирани от gazzetta.gr.



Парите в брой доминират на юг



В 14 от 20-те страни в еврозоната, парите в брой все още са най-разпространеният метод на плащане. Използването им варира от 22% в Холандия до 67% в Малта, като географското разпределение ясно показва разлика между Севера и Юга. В европейския Юг и Изток физическите пари остават дълбоко вкоренени в ежедневието:



Италия: 61% от транзакциите



Испания: 57%



Словения: 64%



За разлика от това, северноевропейските страни, като Финландия (27%), Люксембург (37%), Белгия (39%) и Франция (43%), са се обърнали към дигитални плащания, като използването на пари в брой е с тенденция да изчезне.



Паричните средства като "предпазна мрежа“ по време на криза



Въпреки европейските насоки за ограничаване на употребата им, парите в брой все още се считат за основно средство за оцеляване по време на криза. Дори самите европейски власти препоръчват гражданите да държат пари в брой у дома поне два дни, за да могат да покрият нуждите си в случай на прекъсване на банковата или електронната система.



Реалността показва, че въпреки технологичния прогрес и разпространението на дигиталните портфейли, хартиените пари все още имат място в джобовете на европейците.