Telegram SHOT.
Според информацията, неизвестният обект е бил видян в няколко града в близост до Москва. Сред тях са Раменско, Фрязино, Красногорск и Люберци. Хората са забелязали НЛО около 6:30 ч. московско време.
Материалът е допълнен с кадри, на които е запечатан светещ обект, прелитащ над жилищни сгради. Той оставя след себе си ярка зеленикава следа.
Газета.ру допълва, че на 22 октомври нестопанската организация Americans for Safe Aerospace съобщава, че в град Минеаполис в северната част на САЩ служители на правоохранителните органи са забелязали неидентифициран летящ обект. НЛО е застинал на височина около 3 км над атомната електроцентрала Prairie Island. Обектът постоянно е променял цвета и скоростта си на полет, а в даден момент е бил на косъм от сблъсък със самолет. Коментирайки ситуацията, служителят на компанията Enigma Labs Алехандро Рохаса предположи, че полицаите може да са видели Международната космическа станция (МКС), която в този момент е прелитала над населеното място. По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио призна, че "мислите за НЛО не му дават да спи".
