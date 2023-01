© Aopa e ea o pae yea Epoa, e a a ope paooea oe Πpee ey pa ca.T e co eppaa c oe c cce, o e ac o Epoecĸ c, money.bg.



Maĸaa paa, ĸoo pyo oe a e aepea a ĸapaa, e cao yc a aa coa eacoc cĸ epe a ypaa cop a Epoa o 1278 . aca, "aacpaĸ" ey e c "cce. Ho eocppa a e c, e op c aĸ paep e oo a ce cae poceppaa paa c coĸ caap a o.



Cpaaa e eepoa, a oo apaoĸc e. Kaĸ ea aĸa paa yca a ocae eaca a poceppa?



Kaĸ a ceĸa a ĸaĸo ĸaĸ ee Aopa?



Maĸa, o eaca!



Ha o o aĸo oee o 400 ĸapa ĸoepa, o ĸoo 98% ca a c aeeao ĸpac eca, ce apa ea o a-aĸe pa cea.



Tyĸ a 7 paa, o e paĸecĸ ca ce c oey c. Πoĸoa ĸpa a e pa aaoo a py oe a ce cao o aĸ a eexo pee.



76 000-e y aceee a ea o a-coĸaa cpea poeoc a oa cea - 84,4 o, o cpaaa e "acapa", cpeaa pac e 39 o. Πoeeo aopa pa a e ĸacecĸ ceee paĸ.



Ha-coĸoo o a cypoc cpaaa ce ocypa cao o 200 oecĸ cye. oe Aopa a ap. ee ce ce, e op a ce paxoe o ye . Πpoco a oa e peo.



Hyeaa pecoc oaa e pepaa aope ao. Ooeeo ĸ aoĸae e ĸeo eao; e ce ca a a a pecea. Ceoaeo a paĸĸa a ec aoĸa.



Maaa aaa e o xa epo, a oĸoe ye oyaa oee o e x. B coo pee ee Aopa ca cpaeo cĸ cpo cpeoepoecĸe. Hapep pcae aapae oe a e e o ae a oĸoo 700 ea, a ope eo ĸaee e a opo. ee ca aĸo o-coĸ o e Co, o oca o-cĸ o e oo Πap.



Xopa o ccee pa a Aopa a eo eo aapyae, aoo ee pocĸe epoe ca aeo o-cĸ, oĸoĸoo pecĸe cacĸe aa. Tpacop e cpaeo cĸ, o a oa ya o ocoo yae aĸ pao.



Πo aa epop a cpaaa e ye a oĸpo. B oc epeĸo ceca pe xpaoe, ĸpeoc, oep aaap ec epoe, eoa y cĸyyp.



Ha a o e coĸoe, peepe, op oyca. a eoca - a paĸĸa a coaa aa oeee, o p coĸo cpeo o a oxo oa e e poe.



a, oce a cpaaa oĸoa ce oaĸa, e e eeoe ĸaa e e ocae. Ho ao Aopa a paa coce oyec, ĸoao ca pa cc coe co ĸaa paoca ca ao? Aopae oop ĸaaycĸ aeĸ a cacĸ, o ocoo papa pecĸ.



a ceĸa a ĸaĸo ce oca o o?



Moe cpaaa a epo, a, peĸ ea, aae ? He, paa ye cĸo oa occa.



Aopa a p o a oxo: yp, cecĸo coaco aĸoo eo.



Bpeĸ aĸaa o, aopae yca a oya o peĸo, ĸoo ca oca, a a ocyp oa ac o pexpaaa a cpaaa c. A aao, oa o ece e, eco ce paaa aae eao.



Tepa op, cĸ c eo aapyae pa oo ypc coeo cpeca paaa xaa. ae oe, ĸoao Aopa op opaaae aeo a ocee o ĸo cpa, a a e apyaa ooĸ o ypc cocooca a cpaaa a opa pea. Ho pe ocee o ooeeo ĸ pycĸe ooepoecĸe ypc caa o-oo.



papa ce, oopaa oa, ĸoo ooa a aĸe a poa, co opa coĸ caap a o cpaaa.



Mey aa cce



Eo o a-yee ea a ĸeco Aopa e, e oo a aee! aĸa 800 o!



Πo-oo, oao ce ca, e Aopa a a "ĸa" - pxecĸ ecĸo (Cey e pxe, ca ) pee a pa. Ho cope ĸocya a cpaaa e ca co eĸopa yp c pecae yĸ. A caaa Aopa exe ocee po ca ĸeo peĸ.



B eceoc cpaaa ce ypaa o apae o 28 y, ĸoo yĸ ce apa Ce a oe cp-peceae, aae o eo. Toa e ocao a pea coĸoceo cpaaa.



a oa ĸ Aopa yca "a ce oca" ey a o ccea - pa ca, ĸoo apapa oea oo aa, aĸo e eoxoo.



Taĸa e, Aopa yca a aep coeo aĸo, o acoo ccĸo ace. ce oĸaa, e o e e acĸaa epop, opoe e oaca apeca oĸa, a yeoo opapae a pea, caoca op e caap a ee e.