Човешкият папиломен вирус (HPV) е най-често срещаната инфекция, предавана по полов път в световен мащаб, и основната причина на рака на маточната шийка - четвъртият по честота онкологичен заболяване при жените, с приблизително 660 000 новодиагностицирани случая и около 350 000 смъртни случая годишно.
Въпреки че в повечето случаи инфекцията преминава без симптоми, при част от хората тя може да доведе до развитие на рак. Ваксините срещу HPV, които доказано намаляват разпространението на вируса и риска от онкологични заболявания, се прилагат в 147 държави, но масовите имунизационни програми обикновено са насочени основно към момичетата. Оптималната стратегия за пълно елиминиране на заболяването обаче остава предмет на дебат.
Учени разработиха нов математически модел, публикуван в списание Bulletin of Mathematical Biology, който анализира ефективността на националната програма за ваксинация срещу HPV в Южна Корея. Моделът използва демографски данни и статистика за рака на маточната шийка за периода 1999 - 2020 г. Резултатите показват, че настоящата политика - ваксиниране на около 80% от момичетата на възраст 12 - 17 години и допълнителни ваксинации за млади жени - намалява броя на случаите, но не е достатъчна за пълното елиминиране на вируса и свързаните с него ракови заболявания.
Според учените включването на момчетата в имунизационните програми може да бъде ключово. Моделът сочи, че ваксинирането на около 65% от момчетата в същата възрастова група би могло да доведе до елиминиране на HPV-свързаните ракови заболявания в рамките на 60 - 70 години.
"Ракът на маточната шийка е сред малкото видове рак, които могат да бъдат ефективно предотвратени с ваксини", подчертават авторите, като допълват, че разширяването на ваксинационния обхват може да спаси стотици хиляди животи годишно.
/
