Вандали изрисуваха с графити чешкото посолство в Москва

© Неизвестни лица изрисуваха фасадата на чешкото посолство в Москва с графити с нецензурни думи. Това заяви говорителят на чешкото външно министерство Даниел Дрейк, предава Европейская правда.



Представителят на чешкото външно министерство предостави снимки, илюстриращи последиците от действията на вандалите. По-специално, неизвестните лица са оставили няколко огромни надписа на чешки език, които са вулгарни еквиваленти за обозначаване на женски и мъжки полови органи. Прага подготвя протестна нота и ще поиска обезщетение за щетите.