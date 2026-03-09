Няма основания за опасения за сигурността на държавата в момента, все пак България е член на най-мощния военнополитически съюз, създаван някога в историята на човечеството, но има основание за горчиво съжаление за пропуснатите години и възможности да развием по-добре своите отбранителни способности. Затова и състояние на въоръжените сили е незадоволително – много е изречено, но малко е направено. Това каза в предаването ''Метроном'' на Радиокапитан I ранг от запаса и член на ръководството на Атлантическия съвет Васил Данов.По думите му във войната в Иран ясно се усеща разликата на различни по технологична и военна мощ въоръжени сили. Фактически Иран вече не може да противостои нито по въздух, нито на море, на двете единствени армии от пето поколение в момента, тези на САЩ и Израел, които доста ефикасно унищожават главно военновъздушната, военноморската и ракетната мощ на Иран, които никак не бяха малки.''Около 90% официално от ракетните оръжия и пускови установки на Иран са унищожени. Останали са част от тях дълбоко в планините, в планински скривалища, но и те могат да бъдат неутрализирани с точни удари по входовете и изходите на тези хранилища,“ посочи експертът.Според експерта винаги е възможно да започне Трета световна война, но според него процентът на вероятност все още не е толкова голям.''Русия няма възможности повече да дава въоръжение на Иран. С извеждането на Иран от възможност да доставя дронове, Русия губи един сериозен съюзник във войната си срещу Украйна. Китай, както винаги, следва балансирана, доста хитра и мъдра, насочена към бъдещето политика, и Китай не би се ангажирал в никаква световна война, докато САЩ го превъзхождат значително в технологиите и като цяло в поколението на оръжия и техника, предназначени за война.“Нещата са като скачени съдове, посочи капитан I ранг о.з. Данов: затварянето на Ормузкия пролив е следствие от ударите по Иран, което освен, че влияе върху световната търговия с петрол, намалява и мощта на Руската федерация от главно ударни дронове. Вдигането на цените на петрол е добре за Русия, защото при 100 долара за барел руската държава, която е основен износител на петрол и на петролни продукти, получава повече средства, за да ги вложи във войната срещу Украйна."Така че би трябвало водещите войната страни да са балансирали достатъчно добре военните, политическите и финансовите си планове и разчети, защото ако се продължи тази война, ако се затегне конфликтът и не му се вижда края, САЩ и лично президента Тръмп ще претърпят едно поредно политическо поражение. А при неучастие на западноевропейските натовски съюзници, САЩ остават сами. Израел има твърде ограничени човешки и материални ресурси, за да води продължителна война, която вече не се знае накъде ще отиде.“И въпреки че информационното пространство е заето от войната в Иран, според военния експерт войната в Украйна е по-важна, по-голяма и по-дългосрочно опасна за мира и за съдбата и на Европа и на света. "Украйна печели войната, защото тя преобърна тенденцията, преобърна инициативата – украинците поеха стратегическата инициатива да нанасят точни удари в дълбочина. Украинската държава смени командният състав, генералитета, дойде цяло ново поколение, което е по-интелигентно, по-подготвено и по-инициативно от доста по-възрастните руски генерали. Украйна печели войната и с производството, и употребата на дронове. Т.е. Русия няма никакви изгледи да победят,“ категоричен е гостът.