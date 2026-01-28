Васил Данов: Тръмп показа истинския си облик – досега не е бил честен посредник в преговорите
© Euronews Bulgaria
Според него дори могат да се предполагат някакви зависимости на американския президент от Владимир Путин.
"Цялата реторика, която идваше от пропагандната машина на Кремъл и бе озвучавана от президента Доналд Тръмп, който стана по-гласовит говорител на Путин и от неговия собствен говорител Песков, говори за една на пръв поглед хаотична политика, но всъщност за един стратегически дълбоко законспириран план да се помага на агресора и да се пречи на Украйна да удържи и малкото останала земя в Донбас и да се скрият успехите на бойното поле“, заяви Васил Данов.
По думите му на бойното поле украинците постигат удивителни успехи и пишат нова военна стратегия и нова история.
Васил Данов коментира и отправената покана от страна на Москва към украинския президент за среща с Владимир Путин. "Всичко, което е правил и ще прави режимът на Путин, е лъжливо, фалшиво, с двойно дъно, направено така, че да затрудни съпротивата на украинската държава и с преднамерена низост да пречупи волята за съпротива на украинския народ и украинското военно и държавно ръководство.“
Според него Европа трябва да засили подкрепата си за Украйна. "И с това да бъде силен участник в бъдещите преговори и разрешаване на войната. Въпросът е Украйна да не бъде поставена на колене и да не бъде заставена да предаде тези крепости в Донбас, които отбранява вече 12-та година“, подчерта Васил Данов.
Още по темата
/
Видео показва момента, в който агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
24.01
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
19.01
Още от категорията
/
Зорница Илиева: След Венецуела, заплахите към Куба, Канада и Гренландия въпросът е кой е следващият?
09:09
Блокада на всички гранични пунктове: Превозвачи от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и РСМ обявиха мащабен протест за 26 януари
25.01
Италия отзова посланика си в Швейцария след освобождаването на заподозрения за пожара в бара в Кран-Монтана
24.01
Опозицията в РСМ: Мицкоски започна спорове със съседите ни поради вътрешна кампания и постави страната в дипломатическа изолация
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Шестима загинаха при катастрофа с микробус в Румъния
16:45 / 27.01.2026
Броят на загиналите при снежната буря в САЩ се увеличава
10:28 / 27.01.2026
Франция одобри закон за забрана на социалните мрежи за деца под 1...
09:04 / 27.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.