Vatican News.
"Ватикана няма да участва в Съвета за мир за Газа. Отбелязваме, че Италия ще участва като наблюдател“, кдопълва той.
Според кардинала "има моменти, които будят известни съмнения и за които са необходими някои обяснения. Важно е, че се прави опит да се даде отговор, но има критични моменти, за които трябва да се намери решение“.
В разговор с журналисти той обяснява, че едно от притесненията е, че на международно ниво основно ООН се занимава с тези кризи.
Създаването на Съвета за мир част от предложения от Тръмп план за прекратяване на конфликта в Ивицата Газа. Формирането му бе обявено през януари 2026 г.
Около 60 световни лидери са поканени в Съвета, някои от които като членове-основатели. Тръмп стана първият председател на Съвета за мир.
Церемонията по учредяването на Съвета за мир се състоя на 22 януари в Давос.
Ватиканът отказва да участва в Съвета за мир на Тръмп
©
Още по темата
/
Петър Кичашки за Съвета за мир и България: Нашите американски партньори са наясно с поредното политическо безвремие у нас
11.02
Тагарев за членството в "Съвета за мир": Правителството трябва да е готово да внесе 1 милиард долара
24.01
Крум Зарков: Подписването на Хартата на Съвета за мир от премиера в оставка Росен Желязков е безотговорен политически ход
22.01
Български дипломат за Съвета за мир: Газа някак отпадна, Съветът изглежда ориентиран към решаването и на други конфликти
22.01
Сачева: Присъединяването ни към Съвета за мир не е в противоречие с общия европейски консенсус
22.01
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Съвета за мир: Очаква се ратификация от парламента
22.01
Още от категорията
/
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
16.02
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
16.02
Саудитскaта Midad Energy подписа споразумение с "Лукойл" за закупуване на чуждестранните активи на руската компания
13.02
Керемедчиев за Мюнхенската конференция: Марко Рубио като ръководител на американската делегация сигнализира за промяна в тона на Вашингтон
12.02
ЕК се заема с проблема: Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жертва на кибертормоз
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Нападение с нож в Сидни, един човек е убит, двама са в критично с...
17:35 / 17.02.2026
Полша ще поиска от Русия репарации за "съветското господство"
11:20 / 17.02.2026
Актьорът Робърт Дювал, звезда от ''Кръстникът'' и ''Апокалипсис с...
22:25 / 16.02.2026
ЕК ще присъства като наблюдател на заседание на Съвета за мир на ...
17:05 / 16.02.2026
Politico: В Мюнхен стана ясно, че отношенията между Европа и САЩ ...
09:05 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.