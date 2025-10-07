Важно съобщение за пътуващите в Гърция! Очакват се сериозни затруднения за туристите

© Важно съобщение за пътуващите в Гърция! На 1 октомври започва национална 24-часова стачка. Очакват се сериозни затруднения за туристите в цялата страна. Това съобщават BulAssist Athens – помощ и съдействие за българи в Атина.



Градски транспорт (Атина)



• Автобуси и тролеи – ще се движат от 09:00 до 21:00.



• Метро (линии 1–3), трамвай и електрически влак (ΗΣΑΠ) – ще работят от 09:00 до 17:00.



• Извън тези часове транспортът няма да функционира.



Таксита



• Таксиметровите услуги ще бъдат напълно преустановени за 24 часа.



• Това засяга и трансферите от/до летището и пристанищата.



Фериботи и кораби



• Всички плавания ще бъдат спрени за периода на стачката.



• Пътниците трябва да се свържат с превозвача за промяна на билети.



Полети



• Възможни са закъснения и промени в разписанията поради стачни действия на наземния персонал.



• Проверявайте редовно сайтовете на авиокомпаниите и летищата.



Съвети за туристите:



• Проверявайте редовно актуалната информация в приложението OASA Telematics или на сайтовете на превозвачите.



• Ако имате планирани трансфери, подсигурете си алтернативен транспорт.



• Оставяйте си повече време за придвижване и бъдете готови за закъснения.