Ако планирате пътуване за предстоящите празници, е добре да знаете, че всяка страна членка на ЕС има собствени разпоредби, с които трябва да се съобразяваме, когато шофираме. Нека не забравяме, че безопасността по пътищата е преди всичко наша лична отговорност.
Няма общоевропейско законодателство относно правилата за движение по пътищата и пътната безопасност. Има обаче някои правила, които се прилагат във всички държави от ЕС, като например:
- трябва да използвате предпазен колан във всички превозни средства, включително туристически автобуси и микробуси;
- в автомобилите и камионите, а когато е възможно и в останалите превозни средства, трябва да има подходящи системи за обезопасяване на деца;
- по време на шофиране е забранено да се използва мобилен телефон без хендсфри.
От Европейската комисия напомнят, че разпоредбите на отделните държави от ЕС за максималната разрешена скорост варират и се различават.
Ето и с колко км/ч най-много е позволено да шофирате по европейските скоростни пътища и магистрали:
80 км/ч - Малта
90 км/ч - Латвия
100 км/ч - Кипър
110 км/ч - Естония и Швеция
120 км/ч - Финландия, Португалия, Испания, Ирландия, Белгия
130 км/ч - Чехия, Хърватия, Франция, Румъния, Гърция, Нидерландия, Словения, Словакия, Унгария, Люксембург, Литва, Италия, Австрия, Германия (препоръчителна скорост, тъй като там има и участъци без ограничение)
140 км/ч - България, Полша
От ЕК отбелязват, че тези ограничения важат за движението на леки коли и ванове, като са възможни и промени, съобразени със сезона и часовия диапазон.
Други правила, които могат да варират при отделните страни членки касаят максималната концентрация на алкохол в кръвта (в някои държави изобщо не се позволява наличието на алкохол в кръвта по време на шофиране), задължителното използване на дневни светлини и/или зимни гуми, шофиране от лявата страна на пътя (Кипър, Ирландия и Малта), необходимото оборудване за безопасност в автомобилите и за велосипедистите.
