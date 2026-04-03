Ако планирате пътуване за предстоящите празници, е добре да знаете, че всяка страна членка на ЕС има собствени разпоредби, с които трябва да се съобразяваме, когато шофираме. Нека не забравяме, че безопасността по пътищата е преди всичко наша лична отговорност.

Няма общоевропейско законодателство относно правилата за движение по пътищата и пътната безопасност. Има обаче някои правила, които се прилагат във всички държави от ЕС, като например:

- трябва да използвате предпазен колан във всички превозни средства, включително туристически автобуси и микробуси;

- в автомобилите и камионите, а когато е възможно и в останалите превозни средства, трябва да има подходящи системи за обезопасяване на деца;

- по време на шофиране е забранено да се използва мобилен телефон без хендсфри.

От Европейската комисия напомнят, че разпоредбите на отделните държави от ЕС за максималната разрешена скорост варират и се различават.

Ето и с колко км/ч най-много е позволено да шофирате по европейските скоростни пътища и магистрали:

80 км/ч - Малта

90 км/ч - Латвия

100 км/ч - Кипър

110 км/ч - Естония и Швеция

120 км/ч - Финландия, Португалия, Испания, Ирландия, Белгия

130 км/ч - Чехия, Хърватия, Франция, Румъния, Гърция, Нидерландия, Словения, Словакия, Унгария, Люксембург, Литва, Италия, Австрия, Германия (препоръчителна скорост, тъй като там има и участъци без ограничение)

140 км/ч - България, Полша

От ЕК отбелязват, че тези ограничения важат за движението на леки коли и ванове, като са възможни и промени, съобразени със сезона и часовия диапазон.

Други правила, които могат да варират при отделните страни членки касаят максималната концентрация на алкохол в кръвта (в някои държави изобщо не се позволява наличието на алкохол в кръвта по време на шофиране), задължителното използване на дневни светлини и/или зимни гуми, шофиране от лявата страна на пътя (Кипър, Ирландия и Малта), необходимото оборудване за безопасност в автомобилите и за велосипедистите.