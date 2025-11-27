Великобритания издаде временен лиценз за сделки с "Лукойл Интернешънъл"
Лицензът е валиден до 26 февруари. Транзакциите могат да се извършват при определени условия, включително замразяване на дължими средства към "Лукойл".
"Фокус" припомня, че британските власти удължиха генералния лиценз и за още две български дъщерни дружества на руската компания. Лицензът вече е валиден за "Лукойл Авиейшън България“ и "Лукойл Бункер България“. Той е валиден до 14 февруари.
