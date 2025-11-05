Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Още един затворник е в бягство, след като бе погрешно освободен от британски затвор, съобщава Sky News.

Грешката е станала в затвора Уондсуърт в южен Лондон на 29 октомври - само пет дни след нашумелото освобождаване по погрешка на сексуалния престъпник мигрант Хадуш Кебату от затвора Челмсфорд в Есекс.

Това се случва и два дни след като вицепремиерът и министър на правосъдието Дейвид Лами обяви засилени проверки при освобождаването на затворници.

Столичната полиция потвърди пред Sky News: 

"Малко след 13:00 часа във вторник, 4 ноември, полицията беше информирана от затворническата служба, че затворник е бил погрешно освободен от затвора Уондсуърт в сряда, 29 октомври.

"Затворникът е 24-годишен алжирец.

"Служителите извършват спешно разследване в опит да го намерят и да го върнат в затвора.“

Според информация на Sky News затворникът е излежавал присъда за влизане с взлом с намерение за кражба, но преди това е бил обвинен за извършване на сексуални престъпления.

Все още не е ясно защо е минала почти седмица между погрешното му освобождаване от затвора в Уондсуърт и уведомяването на полицията, че престъпникът е на свобода.

Премиерът на страната Кийр Стармър не е бил наясно с инцидента до съобщението на полицията на Метрополитън, съобщиха от Даунинг стрийт в сряда.

Говорителят на премиера заяви пред репортери: "Метрополитън публикува изявление, мисля, че през последните няколко минути.“

Той каза, че "едно погрешно освобождаване е твърде много“ и случаят е "напълно неприемлив“.

Говорителят на премиера не можа да каже кога Лами е разбрал за грешката, след като отказа да отговори на няколко въпроса в Камарата на общините относно инцидента от Джеймс Картлидж, министърът на отбраната в сянка.

Лидерът на торите Кеми Баденох написа в X: 

"Джеймс Картлидж помоли вицепремиера ПЕТ пъти да ни каже дали ОЩЕ ЕДИН сексуален престъпник мигрант е бил случайно освободен от затвора.

"Вместо да отговори, Лами загуби самообладание.

"Сега четем, че това се е случило отново и той е в неизвестност от седмица.

"Това е пълен хаос от страна на правителството.“

Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж също коментира ситуацията в социалните мрежи : 

"Още един опасен престъпник е на свобода благодарение на лейбъристите.

"Какъв пълен фарс.“

Броят на грешките от този тип се е увеличил напоследък, като между март 2024 г. и март 2025 г. са регистрирани 262 случая на освободени по погрешка затворници в Обединеното кралство.

След издирването на Кебату, Лами обеща "най-строгите проверки за освобождаване, които някога са били въведени“.

Той също така нареди независимо разследване на освобождаването на Кебату, което се ръководи от бившия заместник-комисар на столичната полиция Лин Оуенс.

Консерваторите определиха епизода с Кебату като "национален срам“.