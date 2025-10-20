BBC.
Британската медия The Mail on Sunday първи съобщи, че файловете в тъмната мрежа съдържат данни за осем бази на Кралските военновъздушни сили и Кралския флот, както и имена и имейли на служители на МО.
В изявление МО заяви, че "активно разследва твърденията, че информация, свързана с министерството, е била публикувана в тъмната мрежа".
"За да защитим съдържанието на изтеклата информация, няма да коментираме повече подробности", се казва в изявлението.
Медията съобщава, че документите съдържат информация за редица чувствителни бази на Кралските военновъздушни сили (RAF) и ВМС, включително RAF Lakenheath в Съфолк, където са базирани изтребителите F-35 на американските военновъздушни сили.
Говорител на Dodd Group заяви: "Можем да потвърдим, че Dodd Group наскоро е претърпяла инцидент с един софтуер, при който неоторизирана трета страна е получила временен достъп до част от нашите вътрешни системи. Предприехме незабавни стъпки за овладяването на инцидента, бързо защитихме системите си и ангажирахме специализирана фирма за ИТ криминалистика, за да разследва случилото се", казва той.
Хакерските атаки следват серия от нашумели нарушения на данните в Министерството на отбраната.
Миналата година личната информация на неизвестен брой действащи британски военни е била достъпна при значително нарушение на данните.
