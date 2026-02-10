сайта си британската Служба за прилагане на финансови санкции към министерството на финансите.
Генералният лиценз включва компаниите "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер".
Лицензът е валиден от 14 ноември 2025 г. до 13 август 2026 г. Първоначално той трябваше да изтече на 14 февруари 2026 година.
През октомври м.г. Великобритания наложи санкции срещу руската компания, като по-късно издаде специален лиценз, позволяващ трансакции с българските й дружества, за да се гарантира нормалната им работа.
Подновеният лиценз бе удължен, което позволи на фирми и банки да извършват трансакции с "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Ейвиейшън България", както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 година.
Миналият октомври руските петролни компании бяха поставени под санкции и от страна на Министерството на финансите на САЩ.
