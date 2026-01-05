Wionews.
Â ñúáîòà (3 ÿíóàðè) Ñúåäèíåíèòå ùàòè çàëîâèõà âåíåöóåëñêèÿ ïðåçèäåíò Íèêîëàñ Ìàäóðî â ðàìêèòå íà òîâà, êîåòî îïèñàõà êàòî âîéíà ñðåùó íàðêîêàðòåëèòå è íàðêîáàðîíèòå. Â îïåðàöèÿ, íàðå÷åíà "Àáñîëþòíà ðåøèòåëíîñò“, àìåðèêàíñêèòå ñèëè íàâëÿçîõà âúâ Âåíåöóåëà, áîìáàðäèðàõà Êàðàêàñ è çàëîâèõà âåíåöóåëñêèÿ ëèäåð è ñúïðóãàòà ìó Ñèëèÿ Ôëîðåñ îò ïðåçèäåíòñêèÿ äâîðåö ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà àìåðèêàíñêèÿ ïðåçèäåíò Äîíàëä Òðúìï.
Ìàäóðî å ïðåõâúðëåí íà áîðäà íà USS Iwo Jima, ñëåä òîâà â Ãóàíòàíàìî Áåé è íàêðàÿ ñ ïðàâèòåëñòâåí ñàìîëåò äî áàçàòà íà Íàöèîíàëíàòà ãâàðäèÿ Ñòþàðò â Íþ Éîðê. Òîé å çàäúðæàí â ïðî÷óòèÿ çàòâîð Metropolitan Detention Center â Áðóêëèí è å îáâèíåí â íàðêîòåðîðèçúì. Ïðåäñòîè ìó äà ñå ÿâè ïðåä ôåäåðàëíèÿ ñúä â Ìàíõàòúí íà 5 ÿíóàðè.
Äåí ñëåä îïåðàöèÿòà íà ÑÀÙ Òðúìï çàÿâè, ÷å "ìíîãî êóáèíöè ñà áèëè óáèòè“, äîêàòî íèòî åäèí àìåðèêàíñêè âîéíèê íå å çàãèíàë ïî âðåìå íà îïåðàöèÿòà. Âëàñòèòå â Õàâàíà çàÿâèõà, ÷å 32 êóáèíöè ñà áèëè óáèòè, à êîëóìáèéñêèÿò ïðåçèäåíò çàÿâè, ÷å åäèí ÷îâåê îò íåãîâàòà ñòðàíà ñúùî å áèë óáèò.
Â èçÿâëåíèå ïðåä ðåïîðòåðè Òðúìï çàÿâè, ÷å Âàøèíãòîí ùå óïðàâëÿâà Âåíåöóåëà "äîêàòî íå óñïååì äà îñúùåñòâèì áåçîïàñåí, ïðàâèëåí è ðàçóìíî ïðåõîä“. Òðúìï ñúùî òàêà çàÿâè, ÷å "ìíîãî ãîëåìè àìåðèêàíñêè ïåòðîëíè êîìïàíèè“ ùå ñå ïðåìåñòÿò âúâ Âåíåöóåëà, çà äà "ïîïðàâÿò ñåðèîçíî ïîâðåäåíàòà... ïåòðîëíà èíôðàñòðóêòóðà è äà çàïî÷íàò äà ïå÷åëÿò ïàðè çà ñòðàíàòà“. Òîé ïîâòîðè ñúùîòî â íåäåëÿ, äîêàòî ðàçãîâàðÿøå ñ ðåïîðòåðè íà áîðäà íà Air Force One. Âúïðåêè òîâà, äúðæàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÑÀÙ Ìàðêî Ðóáèî çàÿâè, ÷å ÑÀÙ íå ïëàíèðàò äà ïîåìàò ðîëÿòà íà åæåäíåâíî óïðàâëåíèå âúâ Âåíåöóåëà.
Ìåæäóâðåìåííî, âðåìåííèÿò ïðåçèäåíò íà Âåíåöóåëà Äåëñè Ðîäðèãåñ â íåäåëÿ (4 ÿíóàðè) ïðèçîâà çà "áàëàíñèðàíè è óâàæèòåëíè“ îòíîøåíèÿ ñúñ Ñúåäèíåíèòå ùàòè.
Âåíåöóåëà ñúçäàâà êîìèñèÿ çà âðúùàíåòî íà Ìàäóðî
©
Îùå ïî òåìàòà
/
Áîæàíîâ çà êàçóñà ñ Âåíåöóåëà: Áúëãàðèÿ íå òðÿáâà äà ñòîè â úãúëà è äà çàëàãà íà "÷åðíî è ÷åðâåíî"
04.01
Îùå îò êàòåãîðèÿòà
/
"Àêî çàïî÷íàò äà óáèâàò õîðà": Òðúìï çàïëàøè è Èðàí, äîêàòî ïðîòåñòèòå â ñòðåíàòà íàâëèçàò âúâ âòîðàòà ñè ñåäìèöà
08:42
|ïîí
|âòî
|ñðÿ
|÷òâ
|ïåò
|ñúá
|íåä
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Èäåíòèôèöèðàíè ñà âñè÷êè æåðòâè îò ïîæàðà â áàð â Êðàí Ìîíòàíà
23:08 / 04.01.2026
WP: Ìàäóðî ùå ñå ÿâè â ñúäà íà 5 ÿíóàðè
23:06 / 04.01.2026
Ñòîòèöè õîðà ïðîòåñòèðàò â Åâðîïà, ñðåùó ðåøåíèåòî íà Òðúìï äà íà...
22:39 / 04.01.2026
NYT: Áðîÿò íà æåðòâèòå ïðè àìåðèêàíñêàòà àòàêà íàä Âåíåöóåëà ñå ó...
22:39 / 04.01.2026
Òðúìï: Ðîäðèãåñ ùå ïëàòè "ïî-ãîëÿìà öåíà îò Ìàäóðî", àêî íå íàïðà...
20:42 / 04.01.2026
Âåíåöóåëñêàòà àðìèÿ ïðèçíà Äåëñè Ðîäðèãåñ çà èçïúëíÿâàù äëúæíîñòò...
20:41 / 04.01.2026
Àêòóàëíè òåìè
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.