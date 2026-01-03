Венецуелец: Това е началото на края
Екипът на bTV разговаря с венецуелец, чието семейство и в момента е в страната.
Фернандо Херц обясни, че е говорил с баща си и по думите му в момента всичко е спокойно.
"Смятам, че това е началото на края. Диосадо Кабейо, който е министър на вътрешните работи твърди, че не се е случило нищо и всичко е лъжа. Има слухове, че Мадуро и съпругата му са задържани и са в Ню Йорк, където ще бъдат съдени. Много е рано да кажем дали ще има голяма промяна, защото Кабейо остава във Венецуела, а според мен той също трябва да бъде задържан“, допълни венецуелецът.
Ето и къде бяха нанесени основните американски удари. Поне 7 взрива са чути в столицата Каракас.
Сред местата, засегнати от ударите, са военното летище "Ла Карлота“ в центъра на столицата и основната военна база "Фуерте Тиуна“. За взривове се съобщава и на пристанището в град Гуайра – основният канал към Карибско море.
Информация за експлозия и вторични взривове има и на летище "Игероте“, разположено в щата Миранда.
