След американската военна атака във Венецуела и отвеждането на президента на страната Николас Мадуро в САЩ, където ще бъде съден - как хората в Каракас преживяват случилото се?Екипът на bTV разговаря с венецуелец, чието семейство и в момента е в страната.Фернандо Херц обясни, че е говорил с баща си и по думите му в момента всичко е спокойно."Смятам, че това е началото на края. Диосадо Кабейо, който е министър на вътрешните работи твърди, че не се е случило нищо и всичко е лъжа. Има слухове, че Мадуро и съпругата му са задържани и са в Ню Йорк, където ще бъдат съдени. Много е рано да кажем дали ще има голяма промяна, защото Кабейо остава във Венецуела, а според мен той също трябва да бъде задържан“, допълни венецуелецът.Ето и къде бяха нанесени основните американски удари. Поне 7 взрива са чути в столицата Каракас.Сред местата, засегнати от ударите, са военното летище "Ла Карлота“ в центъра на столицата и основната военна база "Фуерте Тиуна“. За взривове се съобщава и на пристанището в град Гуайра – основният канал към Карибско море.Информация за експлозия и вторични взривове има и на летище "Игероте“, разположено в щата Миранда.