Вицепрезидентът на Венецуела: Искаме незабавно освобождаване на Мадуро и съпругата му
"В тази страна има само един президент, чието име е Николас Мадуро Морос", каза тя по време на реч, излъчена по телевизионния канал Telesur, цитирана от Nexta.
Родригес подчерта, че САЩ трябва незабавно да освободят Мадуро.
"Искаме незабавно освобождаване на президента Николас Мадуро и съпругата му Силвия Флорес", подчерта тя.
ФОКУС припомня, че военен хеликоптер отведе Мадуро и съпругата му в Ню Йорк, където ще се изправят пред съдебен процес. Повдигнати са им федерални обвинения в наркотероризъм в Манхатън.
В същото време се появиха слухове, че вицепрезидентът Родригес е заминала за Русия, но говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред Известия, че съобщенията за това са "фалшиви".
