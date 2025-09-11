ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъпността в САЩ
Видео, публикувано в петък (6 септември) от Charlotte Area Transit System, показва Заруцка, седнала във влак, когато е намушкана няколко пъти отзад в това, което изглежда като случайна атака.
Заподозреният, 34-годишният Декарлос Браун-младши, е обвинен в убийство първа степен. Видеото от нападенето се разпространи в социалните медии, привличайки вниманието на влиятелни личности, коментатори и политици.
Кметът на Шарлот нарече убийството "трагичен провал на съдилищата и магистратите“. Тя обеща да разположи повече полицаи в обществения транспорт.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати "любов и надежда“ на семейството на г-жа Заруцка, като заяви, че убийството й е "ужасно“.
"Има зли хора. Трябва да сме в състояние да се справим с това. Ако не се справим, няма да имаме страна“, заяв той.
Възмущението от случая идва в момент, в който президентът Доналд Тръмп заплашва с репресии срещу престъпността в градовете, управлявани от демократите.
В некролог в интернет семейството на Заруцка пише, че тя е избягала от войната в Украйна заедно с майка си и братята и сестрите си през 2022 г. и "бързо се е приспособила към новия си живот в Съединените щати“.
"Нейното отсъствие оставя дълбока празнина, но духът й завинаги ще остане в сърцата на тези, които я обичаха“.
Губернаторът на Северна Каролина Джош Стайн заяви, че е "потресен“ от кадрите от убийството на Заруцка.
"Нуждаем се от повече полицаи по улиците, за да гарантираме безопасността на хората“, заявява губернаторът демократ в соцалната мрежа X и призова законодателната власт на щата да приеме пакет от мерки за правоприлагане, за да "реши проблема с незаетите места в нашите държавни и местни агенции, така че да спрат тези ужасни престъпления“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 176
|предишна страница [ 1/30 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: