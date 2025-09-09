Новини
Видео показва как бутилки вино падат от рафтовете при земетресението в Евия
Автор: Илиана Пенова 12:16
©
Сеизмолог увери обществеността, че "няма причина за безпокойство“ след земетресението с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер във вторник сутринта на остров Евия, пише Ekathimerini.

Според Института по геодинамика в Атина, трусът е бил регистриран в 00:27 ч. на пет километра северозападно от село Неа Стира, на дълбочина 13,6 километра. Той е можел да бъде усетен в Атина и по-далеч. 

"Досега са регистрирани най-малко 15 вторични труса с магнитуд до 2,7. Вероятно си имаме работа с основното събитие, но трябва да изчакаме, за да видим как ще се развие сеизмичната последователност“, каза Ефтимиос Лекас, професор по геология и президент на Организацията за планиране и защита при земетресения, в интервю за държавната телевизия ERT.

"Няма проблем. Това е район, който, въз основа на исторически и инструментални данни, обикновено не генерира по-силни земетресения. Следим ситуацията, но няма абсолютно никаква причина за безпокойство.“

Няма съобщения за значителни щети. Пожарната служба е изпратила патрули в Южна Евия и Източна Атика, докато два спасителни екипа на EMAK остават в готовност.

Много жители на Неа Стира обаче прекараха нощта на открито от предпазни мерки. "Земетресението продължи дълго и бяхме много притеснени. За първи път усетихме толкова силно земетресение в нашия район“, каза един местен жител пред ERT.

Видеозапис от охранителна камера на супермаркет показва как няколко бутилки вино падат от рафтовете, когато е ударил земетресението.


