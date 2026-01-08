блъсне слушителя с колата си, съобщи по-рано Associated Press.
Стрелбата е станала по време на рейд на ICE. Анализ на видеозаписи от интернет показва, че служителят на силите на реда е поискал от жената да отвори вратата на колата. След това колата бавно се е придвижила напред, а друг служител на CEI, стоящ пред колата, е извадил пистолет и е произвел два изстрела в посока на автомобила.
Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей призова ICE да "се махне от града“. Той нарече твърдението, че офицерът се е защитавал, "пълна глупост“.
"ФОКУС" припомня, че в края на моналата година 56-годишен български гражданин почина във федерален затвор в северната част на щата Мичиган,
Видео показва момента на стрелбата в Минеаполис, при която бе убита 37-годишна жена
