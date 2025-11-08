Кристиан Вигенин.
Той коментира и петролните санкции на САЩ срещу Русия.
"Най-логично в тази ситуация е да се предприемат съответните контакти, включително и с руската страна. И да се търси решение, в което българската държава да придобие собственост над рафинерията. Това е стратегическо предприятие“, добави той.
Вигенин припомни и предишни опити на държавата за стабилизиране на горивния пазар:
"Преди няколко години, когато бяха високите цени на бензина и дизела, имаше идея да се направи държавна верига бензиностанции, която безславно угасна, защото няма как да изградиш нова такава верига“, каза още бившият външен министър.
Относно възможността България да получи отсрочка за санкциите, той каза:
"Предполагам, че след като една държава може да получи, всяка друга би могла по принцип. Но Унгария има допълнителни аргументи, които сигурно натежават в ползване на това решение от страна на американската администрация. Тя наистина е в още по-затруднено положение да получава петролни продукти и газ. Ако сме достатъчно убедителни, сигурно и бихме могли“, заключи Вигенин.
Вигенин: Очаквам скоро да има среща между Тръмп и Путин, на която да бъде обявен край на войната в Украйна
