Кристиан Вигенин от трибуната на Европейския парламент в Страсбург по време на дебат за ситуацията в Близкия изток.
В изказването си той определи случващото се като пореден пример за отслабване на международния правов ред. "Ситуацията в Близкия изток е опасна ескалация с неясна стратегическа цел, която рискува да прерасне в мащабна война с непредвидими последици“, посочи Вигенин.
Той подчерта, че режимът в Иран има дестабилизираща роля и носи отговорност за репресии срещу собствените си граждани, но предупреди, че военните действия не са решение. "Едва ли някой вярва, че военни действия ще доведат до демократичен и стабилен Иран. Историята ни дава достатъчно примери — Ирак, Афганистан, Либия, списъкът е дълъг“, заяви евродепутатът.
Според него отговорът на едно нарушение на международното право с друго само задълбочава нестабилността. Вигенин предупреди, че конфликтът изпраща опасно послание към авторитарните режими по света — че въоръжаването, а не дипломацията, е единствената гаранция за сигурност.
Той призова Европейския съюз да заеме ясна и самостоятелна позиция. "Не можем да се окажем въвлечени в пореден конфликт, започнат от САЩ, а цената отново да плащат европейските граждани“, подчерта Вигенин.
В заключение той отправи призив към ръководството на Европейската комисия за по-решителна позиция и подкрепа на дипломатическите усилия за мир.
"По-смело, г-жо Фон дер Лайен. Педро Санчес Ви посочи пътя. Не на тази война!“, призова Кристиан Вигенин.
За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/
