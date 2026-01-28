Вижте кадрите от смъртоносната катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния
© YT: Observator News
Припомняме, че вчера микробус, пътуващ от Гърция за Франция с 10 души пътници, катастрофира в северната ни съседка. Сблъсъкът доведе до смъртта на 7 души (шофьорът на микробуса и 6 пътници). Ранени са 3 души, всички пътници на микробуса.
Стана ясно, че загиналите в катастрофата са фенове на гръцкия футболен клуб ПАОК, пътуващи към Франция, за да присъстват на мача на тима си с Лион от Лига Европа в четвъртък.
Видео с цялата катастрофа може да видите в прикачения файл!
