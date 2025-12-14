Сподели close
Властите публикуваха видеозапис в платформата Х на лице, представляващо интерес при смъртоносната масова стрелба в американския университет "Браун" в Роуд Айлънд. 

ФОКУС припомня, че по първоначална информация въоръжен мъж е открил стрелба вчера следобед по време на изпит в университета, убивайки двама студенти и ранявайки девет още души. 

Според властите стрелецът, който все още е на свобода е около 30-годишен. Повече от 400 служители на реда от местни, щатски и федерални агенции са в района близо до мястото на атаката.  

Президентът Доналд Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social, че е информиран за нападението. 

Кметът на Провидънс Брет Смайли заяви, че няма "продължаваща заплаха" след стрелбата и, че събитията не е необходимо да бъдат отменяни.