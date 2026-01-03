Властите в Каракас не знаят къде е Мадуро и настояват САЩ да докажат, че той е жив
©
По-рано бе съобщено, че президентът Николас Мадуро и съпругата му са били изведени от Венецуела. Предварително, венецуелският лидер е бил заловен от елитното американско подразделение "Делта“.
Властите във Венецуела не знаят къде се намира Мадуро. Временно изпълняващ задълженията на президента може да стане вицепрезидентът Делси Родригес.
Към този момент е известно, че:
— В момента експлозиите, които започнаха около 02:00 часа през нощта местно време, във Венецуела са спрели. Но военните самолети на САЩ все още са във въздуха.
— В столицата Каракас е въведен режим на извънредно положение. Улиците на града се патрулират от венецуелски военни.
— Президентът Николас Мадуро и съпругата му са били заловени от военни от елитната американска част "Делта“ и изведени от Венецуела, съобщи Тръмп.
— Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес е в безопасност и може да бъде назначена за изпълняващ длъжността президент. Правителството на Венецуела не знае къде се намират Николас Мадуро и съпругата му.
— Тръмп заяви, че атаката срещу Венецуела е била успешна: САЩ не са понесли загуби сред личния състав по време на военната операция, която е била добре планирана, пишат американските медии.
— Тръмп обяви пресконференция в Мар-а-Лаго в 11:00 местно време (18:00 часа българско време) по повод операцията във Венецуела.
— Колумбия, Куба и Турция вече осъдиха нахлуването. А полският премиер Туск заяви, че ударите на САЩ по Венецуела ще имат последствия по целия свят.
Още по темата
/
Още от категорията
/
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и Унгария по пътя към еврозоната
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.