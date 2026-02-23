МКД.
Груби и бившият директор на Държавната лотария Перпарим Байрами са заподозрени в извършване на престъпление за 8 милиона евро чрез поръчка на VLT устройства. Груби е напуснал страната през декември 2024 г., малко преди да започне полицейската акция срещу него.
Предполага се, че през периода от обвинението срещу него и ареста му, Груби е бил в Косово, откъдето е тръгнал с превозно средство с дипломатически номера, придружен от известен бизнесмен.
Груби, като ръководител на правителствено заседание, е одобрил искането за VLT машини, въпреки че е знаел, че обществената поръчка е незаконна и че Лотарията няма право самостоятелно да организира електронни хазартни игри. Одитът е показал, че в Държавната лотария са оспорени за невалидна или нередовна документация над 180 милиона денара или близо 3 милиона евро
Властите в Северна Македония успяха да арестуват бившия вицепремиер Артан Груби
