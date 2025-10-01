ЗАРЕЖДАНЕ...
|Воден "апокалипсис" в Одеса: 9 души загинаха, включително дете
"Почти денонощно спасителите ликвидират последиците от лошото време в Одеса и Одеската област. Към момента са известни 9 загинали лица, сред които 1 дете“, съобщават от ДСНС.
Цяла нощ, отбелязват в ДСНС, спасителите помагаха за евакуацията на хора от водния капан, изваждането на автомобили, изпомпването на вода от сгради и търсенето на изчезнало момиче, чието тяло е намерено в 7 сутринта.
Общо са спасени 362 души и евакуирани 227 превозни средства.
От ДСНС са ангажирани 255 спасители и 68 единици техника.
В момента спасителните работи продължават.
