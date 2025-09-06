Войник пострада при спускане от хеликоптер в Германия

© По време на учение в деня на отворените врати в базата на Бундесвера в Даун, провинция Райнланд-Фалц, войник е бил ранен, докато се е спускал по въже от хеликоптер. Мъжът се е подхлъзнал и е загубил равновесие, съобщи говорителка на армията. Падането е станало от височина от няколко метра, предаде Radio Siegen.



Мъжът е откаран в болница. Нараняванията на войника не са животозастрашаващи, каза говорителката. Учението с хеликоптер се е провело над спортното игрище на казармата. Денят на отворените врати отбеляза 60-годишнината на базата на Бундесвера.