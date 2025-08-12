Войник загина при гасене на пожар в Черна гора

© Младши сержант Деян Божович на 41 години от Даниловград е загинал, а сержант Марко Икович е получил сериозни наранявания при гасенето на пожар в местността Куча, съобщи Министерството на отбраната, цитирани от Vijesti.



"Инцидентът е станал, когато цистерна за вода се е преобърнала и се е плъзнала по стръмен склон до пътя за село Купуски в Кучи", се казва в изявлението.



Черногорската армия, в сътрудничество с компетентните органи, провежда разследване за установяване на причините и обстоятелствата около инцидента.



Пострадалият войник е транспортиран до Клиничния център на Черна гора.