Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
"Всички деца споделят еднакви тихи мечти за любов, възможности и защита": Fox News публикува емоционалното "писмо за мир" на Мелания Тръмп до Путин
Автор: Николина Александрова 11:09Коментари (0)75
©
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп е написала "писмо за мир" до руския президент Владимир Путин, в което му пише, че "е време" да се защитят децата и бъдещите поколения по целия свят, научи Fox News Digital.

Американската медия публикува "писмото за мир“, което първата дама е написала до Путин и което президентът Тръмп е връчил лично на руския лидер преди срещата им на върха в Аляска.

"Веднага след като получи писмото, Путин го прочете пред американската и руската делегация", се посочва в публикацията.

"Уважаеми президент Путин", започва писмото на първата дама на САЩ. "Всяко дете споделя същите тихи мечти в сърцето си, независимо дали е родено в обикновенна селска местност или във великолепен градски център. Те мечтаят за любов, възможности и защита от опасности".

"Като родители, наш дълг е да подхранваме надеждите на следващото поколение", продължава писмото. "Като лидери, отговорността да подкрепяме нашите деца се простира отвъд комфорта на малцина".

"Безспорно, трябва да се стремим да създадем свят, изпълнен с достойнство за всички – така че всяка душа да може да се събуди в мир и бъдещето да бъде напълно защитено“, се посочва в писмото. "Проста, но дълбока концепция, г-н Путин, с която съм сигурна, че сте съгласен, е, че потомците на всяко поколение започват живота си с чистота – невинност, която е над географското положение, правителството и идеологията".

Първата дама продължава писмото: "в днешния свят някои деца са принудени да носят тиха усмивка, незасегната от мрака около тях – мълчаливо неподчинение срещу силите, които могат потенциално да отнемат бъдещето им".

"Г-н Путин, вие можете сам да възстановите мелодичния им смях", пише първата дама. "Като защитите невинността на тези деца, вие ще направите нещо повече от това да служите само на Русия – вие ще служите на самото човечество".

"Такава смела идея надхвърля всички човешки разделения, а вие, г-н Путин, сте подходящ да реализирате тази визия с едно движение на перото", допълва тя. "Време е".

"Писмото за мир" на г-жа Тръмп е написано преди историческата среща на съпруга й с Путин в Анкъридж, Аляска, в петък (15 август). Срещата с висок залог е първата среща на върха между САЩ и Русия от юни 2021 г., която се състоя по време на администрацията на бившия президент Джо Байдън и само осем месеца преди Путин да нападне Украйна.

Въпреки че Тръмп и Путин не се бяха срещали лично в продължение на години, те са разговаряли по телефона многократно през тази година, за да обсъдят края на войната на Русия с Украйна.

След срещата президентът Тръмп заяви, че срещата на върха е била "изключително продуктивна“, но че страните "все още не са стигнали дотам“ по отношение на прекратяването на войната.

Още по темата: общо новини по темата: 3486
16.08.2025 »
16.08.2025 »
16.08.2025 »
16.08.2025 »
16.08.2025 »
16.08.2025 »
предишна страница [ 1/581 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
13:15 / 16.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
12:14 / 15.08.2025
Петър Велков за катастрофата в София: Самозабравила се нация, без ценности, която се самоубива на пътя
Петър Велков за катастрофата в София: Самозабравила се нация, без ценности, която се самоубива на пътя
13:34 / 15.08.2025
Проф. Ботев със стряскащи данни за COVID-19 
Проф. Ботев със стряскащи данни за COVID-19 
21:44 / 15.08.2025
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
14:42 / 16.08.2025
Привлякоха като обвиняем шофьора, забил се в автобус на градския транспорт в София
Привлякоха като обвиняем шофьора, забил се в автобус на градския транспорт в София
17:26 / 15.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Държавата разпродава имоти
Лято 2025
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: