|"Всички деца споделят еднакви тихи мечти за любов, възможности и защита": Fox News публикува емоционалното "писмо за мир" на Мелания Тръмп до Путин
Американската медия публикува "писмото за мир“, което първата дама е написала до Путин и което президентът Тръмп е връчил лично на руския лидер преди срещата им на върха в Аляска.
"Веднага след като получи писмото, Путин го прочете пред американската и руската делегация", се посочва в публикацията.
"Уважаеми президент Путин", започва писмото на първата дама на САЩ. "Всяко дете споделя същите тихи мечти в сърцето си, независимо дали е родено в обикновенна селска местност или във великолепен градски център. Те мечтаят за любов, възможности и защита от опасности".
"Като родители, наш дълг е да подхранваме надеждите на следващото поколение", продължава писмото. "Като лидери, отговорността да подкрепяме нашите деца се простира отвъд комфорта на малцина".
"Безспорно, трябва да се стремим да създадем свят, изпълнен с достойнство за всички – така че всяка душа да може да се събуди в мир и бъдещето да бъде напълно защитено“, се посочва в писмото. "Проста, но дълбока концепция, г-н Путин, с която съм сигурна, че сте съгласен, е, че потомците на всяко поколение започват живота си с чистота – невинност, която е над географското положение, правителството и идеологията".
Първата дама продължава писмото: "в днешния свят някои деца са принудени да носят тиха усмивка, незасегната от мрака около тях – мълчаливо неподчинение срещу силите, които могат потенциално да отнемат бъдещето им".
"Г-н Путин, вие можете сам да възстановите мелодичния им смях", пише първата дама. "Като защитите невинността на тези деца, вие ще направите нещо повече от това да служите само на Русия – вие ще служите на самото човечество".
"Такава смела идея надхвърля всички човешки разделения, а вие, г-н Путин, сте подходящ да реализирате тази визия с едно движение на перото", допълва тя. "Време е".
"Писмото за мир" на г-жа Тръмп е написано преди историческата среща на съпруга й с Путин в Анкъридж, Аляска, в петък (15 август). Срещата с висок залог е първата среща на върха между САЩ и Русия от юни 2021 г., която се състоя по време на администрацията на бившия президент Джо Байдън и само осем месеца преди Путин да нападне Украйна.
Въпреки че Тръмп и Путин не се бяха срещали лично в продължение на години, те са разговаряли по телефона многократно през тази година, за да обсъдят края на войната на Русия с Украйна.
След срещата президентът Тръмп заяви, че срещата на върха е била "изключително продуктивна“, но че страните "все още не са стигнали дотам“ по отношение на прекратяването на войната.
