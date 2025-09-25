Второ летище в Дания бе затворено заради дронове

© Летището в датския град Олборг бе затворено за заминаващи и пристигащи полети заради появата на дронове, съобщава телеканал Sky News.



"В близост до летището в Олборг са забелязани дронове, въздушното пространство е затворено. Полицията провежда разследване на място“, съобщават от полицията на Северна Ютландия в социалната мрежа X.



Представител на летището не уточнява броя на забелязаните безпилотни самолети.



Според британската медия, в резултат на инцидента е променено разписанието на четири полета.



Олборг се намира в северната част на Дания, в региона Северна Ютландия, и е четвъртият по големина град в страната.



"Фокус" припомня, че в нощта на вторник летището в Копенхаген бе затворено за няколко часа поради появата на безпилотни летателни апарати.



Датската полиция заяви, че все още не е известно кой точно е пуснал безпилотните летателни апарати над охраняемата зона на летището.